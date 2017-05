Drop 99, l'idea italiana per pulire l'acqua contaminata

Milano (askanews) - Un filtro portatile, a bassissimo costo, che blocca i batteri contenuti nelle acque inquinate rendendole potabili. Drop 99 è il progetto di una squadra di inventori italiani, Luca Bastagli Ferrari, Giorgio Ghiselli, Fabio Caresi e Pietro Miserendino: basta avvitarlo ad una bottiglia per fermare il 99,99999% dei batteri. "E' prodotto con materiale di nuova generazione agli ioni di zinco che evitano la proliferazione dei batteri al suo interno, contiene un filtro meccanico che utilizza una fibra cava da 1.0 micron, un foro talmente piccolo che nessun batterio può attraversare".Il progetto è a caccia di fondi sulla piattaforma di crowdfunding Ulule. Il basso costo permetterebbe di distribuirlo nei paesi in via di sviluppo, dove 2 miliardi di persone sono costrette a usare acqua contaminata, un numero enorme e in crescita. Acqua contaminata significa malattie come tifo, colera e dissenteria, che ogni giorno uccidono migliaia di persone.In realtà il filtro è solo una parte del progetto: la sua distribuzione verrà affiancata anche da una campagna educativa, realizzata dagli stessi ideatori di Drop 99, per diffondere nelle popolazioni la cultura del "Bere bene" e della corretta educazione alla depurazione dell'acqua.