Due 16enni pestano un coetaneo in spiaggia, il video su WhatsApp

Lignano Sabbiadoro (askanews) - Due sedicenni sono finiti sotto indagine a Udine per aver pestato un loro coetaneo la notte del 15 luglio 2018 sul lungomare di Lignano Sabbiadoro per rubargli 100 euro, postando poi il video delle violenze sul social network di messaggistica istantanea WhatsApp.Il video riprende la vittima di notte, in spiaggia. Il ragazzo cerca di proteggersi, ha il volto gonfio e tumefatto, una maschera di sangue, il naso probabilmente rotto."Ti vuoi far male - urlano gli aguzzini - dammi il telefono e i soldi, muoviti o ti uccido".La vittima all'epoca dei fatti aveva 17 anni, ora è maggiorenne. Calci e pugni in faccia a raffica gli hanno causato lesioni alla mandibola con una prognosi iniziale di 30 giorni e un successivo delicato intervento chirurgico maxillo-facciale.La polizia di Udine ha individuato i presunti responsabili del pestaggio, anche loro minorenni, ora indagati per rapina e lesioni. La Procura per i minori deciderà se emettere nei loro confronti misure cautelari.