Dureghello: importante contributo ebrei italiani a Grande Guerra

Roma, (askanews) - "Oggi abbiamo ricordati i caduti italiani di fede ebraica nella Prima Guerra Mondiale. Un contributo molto numeroso, molto importante di soldati che si sono sacrificati per la patria e lo hanno fatto consapevoli che la loro appartenenza e la loro identità di ebrei passava anche per il fatto di essere italiani per combattere per la patria". Così Ruth Dureghello, presidente della Comunità Ebraica di Roma, a margine di una cerimonia in ricordo dei soldati ebrei italiani morti nella Prima Guerra Mondiale al Tempio Maggiore di Roma, in occasione del centesimo anniversario dalla fine della Grande Guerra."Molti di loro, quelli che scamparono alla Grande Guerra, sono stati catturati e uccisi nei campi di sterminio, non valse il fatto di aver dato la loro vita o la loro giovinezza per questa patria. Di questo tradimento vogliamo sempre ricordare l'importanza. Ma oggi siamo qua per dedicare a loro un riconoscimento, per dedicare a loro il giusto tributo, per rinnovare una memoria che passa anche per la vita di queste persone", ha aggiunto.