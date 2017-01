Emergenza incendi a Genova, per ore in 300 allontanati dalle case

Genova (askanews) - A Genova è emergenza incendi. Diversi i focolai attivi sulle alture del quartiere di Pegli, durante la notte tra il 16 e il 17 gennaio 2017; 300 persone sono state costrette a lasciare le proprie abitazioni, nelle quali hanno potuto tornare solo alle prime luci dell'alba.Per arginare le fiamme, alimentate dal forte vento di tramontana, impegnati decine di vigili del fuoco e volontari della Protezione Civile con l'ausilio di tre aerei Canadair. Così il governatore della Regione, Giovanni Toti."Ci auguriamo che la situazione possa migliorare - ha detto Giovanni Toti - ci auguriamo anche, qualora ci sia una responsabilità umana dietro questi incendi, che questa venga individuata e punita in modo esemplare perché ci troviamo di fronte a veri atti di terrorismo".I due grossi incendi boschivi sono divampati sulle alture del levante e del ponente della città. Disagi anche sulle autostrade invase dal fumo. Chiuse per diverse ore la A10, tra Genova Voltri e Genova Pegli in direzione del capoluogo ligure e tra Genova aeroporto e Genova Voltri in direzione Savona e la A12, chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Genova Nervi e Recco. Una situazione allarmante, ha confessato l'assessore comunale alla Protezione civile, Gianni Crivelli."Siamo davvero preoccupati - ha detto - non amiamo drammatizzare ma la situazione è davvero pericolosa per questa parte di città".L'emergenza è rientrata, invece, nel quartiere di Nervi, dove per tutta la notte il rogo ha tenuto impegnati i vigili del fuoco. Nella zona sono in corso le operazioni di bonifica.