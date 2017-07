Emergenza incendi, Vigili del Fuoco: attivi 74 focolai su 244

Milano (askanews) - Sono 74 i focolai ancora attivi su 244 in corso, numeri che parlano di un'emergenza incendi in calo. A comunicarlo sono i Vigili del Fuoco in questi giorni impegnati in migliaia di interventi in tutta Italia, soprattutto in Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna, interventi oggi finalmente in calo.Nella giornata di ieri erano stati 1.200 invece: ancora una volta è stata la Sicilia la zona in cui sono state effettuate il maggior numero di operazioni di spegnimento, un centinaio di roghi si sono sviluppati anche nel Lazio.In Sardegna il problema più grosso è il vento che unito alle alte temperatura facilita il diffondersi del fuoco, costringendo i mezzi impegnati sul posto a lavorare in condizioni proibitive.