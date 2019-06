Energia, Commissario UE apprezza il Piano Italia

Trevi, 7 giu. (askanews) - Il commissario europeo all'Energia ha avuto un atteggiamento positivo nei confronti del Piano italiano Energia e Clima, apprezzandone anche la concretezza. Lo ha spiegato, a margine della due giorni di Trevi "L'orizzonte della transizione energetica" organizzata da World energy council e Globe, il direttore generale del ministero dell'Ambiente, Renato Grimaldi, parlando dell'incontro avvenuto ieri con Arias Canete.Grimaldi ha spiegato che il ruolo avuto dall'Italia è stato "un ruolo inusitatamente importante in quanto ieri c'è stato l'incontro con il Commissario all'Energia che ci ha un po dato traccia di come stanno valutando i piani, le proposte di piano presentate"."In generale - spiega Grimaldi - il giudizio nei confronti della proposta italiana ci è parso essere positivo. Addirittura ha detto che è un piano molto ambizioso ed è stato apprezzato anche lo sforzo di onestà, nel senso che non abbiamo parlato di tappeti volanti, di cose lontane dal mondo reale"."C'è naturalmente l'esigenza di qualche approfondimento sulle misure e modalità con cui conseguire gli obiettivi del piano Energia e Clima", ha aggiunto il dg sottolineando come un aspetto fondamentale risieda anche nella capacità di programmazione del paese ma anche di cambiamenti culturali dei cittadini come ad esempio quello che riguarda il possesso di auto e quindi la mobilità quando si parla di mobilità elettrica.