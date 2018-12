Enrico Montesano: "Roma non è amata nè rispettata"

Roma, (askanews) - "Io amo la mia città e mi dispiace quando la vedo un po' sottotono. Roma è una ca trattino pitale, nel senso che ognuno viene, ci fa i suoi bisogni, e se ne va. I romani stessi, non rispettano questa città, non la amano. La usano. Roma invece è come una bella donna, va rispettata, amata, curata". Lo dice Enrico Montesano, a margine della presentazione di Rugantino, lo spettacolo teatrale che andrà in scena al Teatro Sistina di Roma, dal 21 dicembre al 27 gennaio 2019."Il popolo romano che sta forza, si fa una cantata, si fa una bevuta e tira a campà. E speriamo che qualche santo provvederà pure alla nostra città".