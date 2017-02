Estradato dalla Germania trafficante di migranti eritreo

Roma (askanews) - E' stato estradato in Italia dalla Germania Fitiwi Negash, cittadino eritreo accusato di essere un trafficante di migranti. L'accusa formale è di associazione per delinquere, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della permanenza di stranieri irregolari, aggravati dal carattere transnazionale del sodalizio malavitoso. Negash è arrivato all'aeroporto di Fiumicino, a bordo di un volo proveniente da Francoforte, scortato da personale del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia.Negash è stato indagato nell'inchiesta Glauco II, coordinata dalla Procura Distrettuale di Palermo, che ha consentito di smantellare un gruppo criminale arrestando 24 persone tra eritrei, etiopi, ivoriani, guineani e ghanesi.In particolare, Negash è apparso particolarmente attivo, sul territorio siciliano, nel promuovere, organizzare ed effettuare il trasferimento di clandestini verso vari Paesi del Nord Europa.