Exco, scommessa vinta sulla cooperazione. Appuntamento al 2020

Roma, 18 mag. (askanews) - La prima edizione di Exco, "è stata una scommessa vinta" perché Exco "è futuro e sviluppo", ha detto la vice ministra agli Esteri e alla Cooperazione internazionale, Emanuela Del Re elencando i numeri dell evento che si è concluso con successo a Roma: 200 espositori, 6.000 visitatori e oltre 70 tra panel e seminari in tre giornate.Exco è stata anche al centro del dibattito sui social, con il terzo trending topics e 3,5 milioni di persone raggiunte, come ha sottolineato Pietro Piccinetti, Amministratore unico e Direttore generale di Fiera Roma chiudendo l'evento.L'appuntamento è stato già fissato per il prossimo 13, 14 e 15 maggio 2020 con l obiettivo di mettere insieme sempre di più gli attori coinvolti nella cooperazione allo sviluppo: istituzioni, organizzazioni non governative, profit e no profit.