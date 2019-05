Exomars2020, Cugno (Tas): Rocc fondamentale per esplorare pianeti

Torino, 31 mag. (askanews) - "Abbiamo qua a Torino tutti gli elementi del veicolo di volo che andrà verso marte, li stiamo mettendo insieme, li stiamo provando e stiamo facendo la simulazione di missione. Ci si sta avviando agli step fondamentali per avvicinarci al lancio, nei prossimi mesi ci trasferiremo nei nostri stabilimenti di Cannes dove dove verrano simulati gli ambienti reali di volo per dimostrare che il nostro veicolo è in grado di essere certificato e pronto al lancio".Così Walter Cugno, responsabile dello stabilimento torinese di Thales Alenia Space, parlando dalla camera bianca dell azienda, dov è in corso l assemblamento finale del veicolo spaziale che volerà su Marte nell estate del 2020 con la seconda parte della missione Exomars. Giovedì 30 maggio 2019, all Altec di Torino è stato inaugurato il Rocc, Rover operation control center - la Houston italiana per il controllo di Exomars2020, missione congiunta Esa/Roscosmos - realizzato da Thales Alenia Space in collaborazione con Asi, Esa e Altec che, spiega Cugno, sarà fondamentale negli anni a venire anche per tutte le altre missioni di esplorazione planetaria nel sistema solare."Questo centro sarà fondamentale per proporci come industria e come territorio per quella che sarà la space economy delle prossime piattaforme e veicoli che verrano utilizzati per lo sfruttamento dello spazio, nonché per le prossime missioni istituzionali", ha spiegato. "C'è moltissima tecnologia italiana, la trivella è fatta da Leonardo, è un elemento unico nel suo genere, non si è mai perforato un pianeta extraterrestre alla profondità a cui verrà perforato Marte, è il valore aggiunto che questa missione dà per la ricerca della vita perché si sa che le radiazioni cosmiche non schermate dal campo magnetico di Marte bruciano qualsiasi forma di vita fino a 1,5 metri di profondità quindi andando oltre questa profondità, se la vita c'è stata o c'è ancora, c'è motla più probabilità di torvarla e sicruamente la troveremo", ha aggiunto.