Fabiano (Rai 1): picchi d'ascolto per Totti e bacio Robbie-Maria

Roma, (askanews) - Successo per la seconda serata di Sanremo e in particolare per l'esibizione di Francesco Totti e per il bacio sulle labbra della star ospite Robbie Williams a Maria De Filippi: lo dice in conferenza stampa il direttore di Rai Uno Andrea Fabiano."Totti è stato uno dei grandi protagonisti di ieri. Il picco di ascolti c'è stato alle 21:42 quando il capitano ha presentato l'esibizione di Nesli e Alice Paba, con 14 milioni e 340mila ascoltatori" ha detto Fabiano."Il bacio di ieri sera di Robbie Williams a Maria, con questo scherzo che Carlo ha ordito alle sue spalle, è stato visto da 12 milioni duecentomila ascoltatori. Se nella prima serata il ballo di Carlo Conti è stato il picco di share, un altro picco importante lo abbiamo avuto ieri con questo momento romantico fra Robbie Maria..." ha aggiunto il direttore di Rai Uno.