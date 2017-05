Farmacia, negozio di fiducia per 9 anziani su 10

Roma, (askanews) - Gli italiani anziani preferiscono i negozi di prossimità. Forte attaccamento ai negozi di vicinato e alle farmacie, dovuto principalmente alla difficoltà a spostarsi e raggiungere esercizi o centri commerciali più lontani, ma anche al bisogno di intrattenere rapporti sociali con i commessi o altri clienti. Quasi la metà degli intervistati, un campione di persone dai 60 anni in su, necessita di aiuto per approvvigionarsi e il 69% sostiene che sarebbe in difficoltà se non dovesse più avere negozi vicino a casa, in particolare le farmacie, prioritarie per chi segue cicli di cure. Tra le persone non autosufficienti e coloro che vivono da soli il disagio riguarda 3 anziani su 4.A tracciare il quadro è un sondaggio condotto da Swg sulle esigenze e le abitudini degli anziani nella fruizione dei servizi sociosanitari. Ricerca condotta sulla provincia di Venezia e presentata nel corso dell'iniziativa "La società debole nel territorio", promossa da Federfarma Venezia, Senior Italia Veneto e Anla Onlus.La presidente di Federfarma, Annarosa Racca. "Una farmacia sempre pronta a rispondere ai bisogni di salute di una popolazione che invecchia con un aumento delle malattie croniche"L'80% degli intervistati è abituato a reperire i medicinali nelle farmacie del territorio. L'eventualità di uno spostamento metterebbe in difficoltà più della metà degli anziani. Per 1 su 4 questo cambiamento è molto problematico. Sull'acquisto dei farmaci, l'89% degli anziani (9 su 10) ha una propria farmacia di fiducia con la quale ha un buon rapporto mentre il 64% apprezza anche i consigli e la professionalità del farmacista di riferimento.Il presidente della commissione Affari Sociali della Camera dei deputati, Mario Marazziti."le farmacie possono essere il punto del cup, il punto della distribuzione del farmaco. Si può rivedere tutta la distribuzione considerando la farmacia non un punto speculativo ma il punto di maggiore vicinanza alle persone"