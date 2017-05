Fassina (Sinistra X Roma): spero rogo camper rom serva da sveglia

Roma, (askanews) - "I campi rom vanno superati, attraverso politiche di integrazione e scolastiche, abitativa, lavorativa, quindi almeno questa vicenda possa servire come una sveglia a tutte le amministrazioni. Dal livello nazionale, che ha la competenza della strategia nazionale per l'integrazione dei rom, sinti e caminanti. A livello regionale, a livello comunale dobbiamo fare un salto di qualità. E' inaccettabile che in una capitale come Roma avvengano simili atti": lo ha dichiarato Stefano Fassina (Sinistra X Roma), attuale consigliere di minoranza in Campidoglio, che ha visitato il parcheggio di Centocelle, Sudest della Capitale, dove nella notte è bruciato un camper in cui viveva una famiglia rom, provocando la morte di tre sorelle, di quattro , otto e 20 anni.