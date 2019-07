Festa anni 20 a Capri con Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones

Capri, 22 lug. (askanews) - Eleganza e glamour a Capri per un party ispirato al Grande Gatsby. Festeggiamenti in grande stile con tanti vip per Lawrence Stroll, il tycoon canadese con la passione per la Formula 1. Il patron della scuderia Racing Point, il cui patrimonio si aggira sui 2,6 miliardi di dollari, ha scelto l'isola dei Faraglioni per brindare ai suoi 60 anni.Nella suggestiva dimora di Villa Lysis il clou dei festeggiamenti. I favolosi anni '20: questo il tema della festa che ha ispirato il dress code della serata.Gli invitati hanno raggiunto la villa super blindata sul promontorio di Capri, a bordo dei caratteristici carrellini elettrici.Tra i super ospiti gli attori Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones, amici del festeggiato, elegantissimi, lui in abito bianco, lei vestito nero con ampia scollatura.E poi Sarah Ferguson, duchessa di York ex moglie di Andrea, in compagnia di un uomo misterioso.Tra le star della moda lo stilista Tommy Hilfiger e il patron di Moncler, Remo Ruffini; e poi l'ex presidente della Ferrari, l'imprenditore Luca Cordero di Montezemolo.