Flashmob con passeggini vuoti: #assegnounico per le famiglie

Roma, 17 ott. (askanews) - Flashmob a Roma in piazza Montecitorio con passeggini vuoti organizzato dal Forum delle Famiglie per chiedere subito un #assegnounico di 240 euro a figlio fino a 18 anni di età. "Non ci rassegniamo alla fuga di cervelli e di pancioni, a vedere i figli su Skype, a un Italia sempre più vecchia e senza futuro" tra gli slogan della protesta. I manifestanti chiedono che la norma entri in vigore subito e non dal 2021. "Il momento è adesso, non il prossimo anno" hanno detto. Gigi De Palo, presidente Forum della Famiglie italiane: "Siamo qui per cercare di far riflettere il Paese che senza figli non c'è futuro. Se non si mettono risorse in tasca alle famiglie italiane che vivono con più fatica il tempo attuale non si va da nessuna parte. Dell'assegno unico se ne parla tanto e ben venga ma nella concretezza non si capisce se si fa e quando. Noi chiediamo certezza e subito un assegno unico nelle tasche delle famiglie italiane". #assegnounico