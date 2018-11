Fonarcom, Andrea Cafà annuncia i voucher per l'apprendistato

Verona, (askanews) - "Stiamo lavorando, a gennaio uscirà un avviso, che finanzierà i voucher ai dipendenti delle aziende che saranno assunti come apprendisti. Oggi il mercato del lavoro chiede sempre più nuove conoscenze, nuove competenze, che non riescono a incontrarsi. Il mondo della scuola non dialoga con il mondo delle imprese. Valorizzare l'apprendistato, significa cercare di avvicinare il mondo della scuola e il mondo del lavoro e anche l'offerta con la domanda": lo ha affermato Andrea Cafà, presidente di Fonarcom (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la Formazione Continua), annunciando i voucher per l'apprendistato, i primi in Italia.Si tratta di un contributo che verrà destinato all azienda che ne farà richiesta al fine di sostenere la formazione di un ragazzo o una ragazza durante il percorso di apprendistato e quella del tutor aziendale che deve accompagnarlo nel suo percorso, ha spiegato Cafà, nell'ambito di Job&Orienta a Verona.