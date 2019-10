Franceschini: cultura è settore trainante per crescita Paese

Roma, 31 ott. (askanews) - "Mi pare che dal rapporto di Federculture esca un settore in forte crescita che sta espandendosi, che creerà sviluppo, occupazione intelligente e sostenibile. Ed è uno dei canali trainanti della crescita possibile del Paese". Lo ha detto il ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, a margine della presentazione del Rapporto di Federculture al Mibact."Investire in cultura e investire in turismo è una risorsa per tutti. Sono state fatte cose positive, ne vanno fatte altre. Penso nel mio ministero vada affiancata la parte che c'è già ed è forte, ovviamente che va consolidata e irrobustita: cioè la tutela del patrimonio materiale e immateriale che ci hanno lasciato le generazioni venute prima di noi. Va fatto anche un grande lavoro sul presente, sui ragazzi, sui giovani, sull'arte contemporanea, l'architettura contemporanea, la fotografia, le industrie culturali e creative. C'è un terreno enorme perché la creatività italiana non è solo del passato ma anche del presente", ha aggiunto.