Fuorisalone di Milano in stazione Centrale con Ventura Projects

Milano (askanews) - Il Fuorisalone di Milano si allarga alla stazione Centrale. Lo spazio dei Magazzini Raccordati, a lungo dismesso, risorge per il Salone del 2017: nella restaurata hall della stazione Centrale, dove un tempo c'era il ristorante di prima classe, viene presentato il nuovo polo del design, che si aggiunge a quello di Lambrate grazie ai Ventura Projects. Il direttore Margriet Vollenberg ha scelto i Magazzini Raccordati dopo un anno di sopralluoghi. Fulvia Ramogida, project manager di Organization in design dei Ventura Projects, spiega cosa ospiteranno: "Quest'anno facciamo un salto in avanti e aggiungiamo alla piattaforma per gli emergenti e alle accademie un progetto dedicato ai designer e artisti consolidati" ha spiegato.Ventura Projects sfrutta 2.500 dei 40mila metri quadri di superficie dei Magazzini Raccordati, lungo le vie Ferrante Aporti e Sammartini: costruiti nel 1914 per lo stoccaggio e la distribuzione delle merci, furono usati come deposito di armi in guerra e come luogo di accoglienza degli immigrati negli anni '60, e dagli anni '70 sono stati abbandonati. E' uno spazio strategico: dalla stazione Centrale passano tutti i visitatori del Salone, sia chi arriva dagli aeroporti o in treno in città, sia chi passa dalla metro. "La stima è sui 100mila visitatori data la centralità degli spazi, potremmo anche arrivare a numeri più importanti".Tra i nomi più importanti che espongono qui ci sono: Salviati, azienda italiana che lavora il vetro di Murano e collabora con la stella del design Luca Nichetto, Lee Broom, designer inglese di arredamento di interni premiato dalla regina Elisabetta per come ha sviluppato il suo business in 10 anni e l'ambasciatore del design olandese Marteen Baas.