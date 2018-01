G. Paparcuri: Chinnici ci disse "se volete andarvene vi capisco"

Milano (askanews) - Protagonista di Che Tempo che Fa su Rai 1 la storia di Rocco Chinnici, il magistrato ucciso dalla mafia 35 anni fa. A ricordarlo la figlia Caterina Chinnici dal cui libro "E' così lieve il tuo bacio sulla fronte" è stato tratto l'omonimo film tv in onda martedì 23 gennaio in prima serata su Rai1. Accanto a lei Sergio Castellitto che del magistrato veste i panni nella fiction e anche Giovanni Paparcuri, l unico superstite dell attentato. "Il consigliere Chinnici sapeva di essere nel mirino" - ha raccontato Paparcuri -"la sua unica preoccupazione era che non succedesse nulla a noi della scorta. Due giorni prima della strage sapeva che la mafia si stava preparando, convocò noi della scorta e ci disse Se decidete di andarvene io vi capisco , ma noi tutti abbiamo risposto Noi stiamo con lei . Non siamo stati dei vigliacchi". Le immagini di Raiplay.