Genova, folle manovra sulla A7: fa inversione e va contromano

Genova, 1 mar. (askanews) - Fa inversione di marcia in autostrada e procede contromano. Per fortuna senza conseguenze. E' successo qualche giorno fa, ma agli agenti della polizia stradale di Genova Sampierdarena sono serviti alcuni giorni per identificare il 50enne responsabile della pericolosa manovra.Il conducente ha preso l'autostrada A7 al casello di Genova Bolzaneto. Con la sua Opel Zafira voleva tornare verso casa, a Recco, ma sbaglia: invece di imboccare la A12 continua verso il casello di Genova Ovest. Accortosi dell'errore, accosta in una piazzola, giustificandosi poi con una spia improvvisamente accesasi sul cruscotto, e inverte la marcia, ma è contromano. Appena entra nella galleria Rivarolo, evitata un'auto, incontra un furgone della manutenzione autostradale con grossi pannelli luminosi e l'addetto alla viabilità gli segnala l'errore e avvisa gli altri automobilisti.L'uomo ha poi candidamente ammesso l errore davanti agli agenti che l'hanno individuato due giorni dopo. L'auto è stata sottoposta a fermo amministrativo e la sua patente ritirata.