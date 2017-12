Gentile (Rfi): gelicidio imprevedibile, complicata prevenzione

Bologna (askanews) - Il fenomeno del gelicidio che ha provocato ritardi sulla rete ferroviaria è un "fenomeno che si presenta in modo istantaneo" quindi "improvvisamente" ed è perciò "complicato" prevenire. Lo ha detto Maurizio Gentile, amministratore delegato e direttore generale di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi)."Le situazioni più critiche permangono tra la Liguria, il Piemonte e un po' l'Emilia-Romagna sui collegamenti tra Parma e La Spezia - ha spiegato Gentile a margine della presentazione della nuova interconnessione che consente ai treni AV da e per Venezia di fermare nella stazione sotterranea Bologna Centrale - Quello del gelicidio è, purtroppo, un fenomeno che si presenta in modo istantaneo: l'acqua congela istantaneamente, fa dei ghiaccioli sulla linea di contatto e ovviamente i treni elettrici non riescono a captare corrente. Purtroppo si presenta tra un treno e l'altro improvvisamente e quindi è abbastanza complicato"."Noi, come intervento propedeutico a questa criticità - ha spiegato Gentile - facciamo delle corse con pantografi raschia ghiaccio, quindi raschiamo e teniamo pulito il filo, ma è un fenomeno che si manifesta nel giro di pochi minuti e a volte anche questi interventi preventivi risultano inefficaci e qualche treno purtroppo rimane fermo con tutto quello che ne consegue per i viaggiatori, per i clienti, che a volte sono costretti a restare per qualche ora in attesa dei soccorsi"."Per le prossime ore - ha aggiunto l'a.d. di Rfi - continua ad essere prevista una situazione abbastanza piovosa sulla Liguria e l'alta Toscana. Le temperature ci dicono che sono date in aumento per quanto riguarda l'Italia generale quindi il fenomeno del gelicidio non si dovrebbe ripresentare. Anche se purtroppo ci sono dei punti particolari e specifici anche di poche centinaia di metri dove può accadere, però li conosciamo e cerchiamo di prevenire".