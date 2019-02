Gilet arancioni in piazza a Roma per l'olivicoltura italiana

Roma, 14 feb. (askanews) - I gilet arancioni hanno invaso piazza Santi Apostoli a Roma per la più grande manifestazione di sempre dell'olivicoltura italiana a cui hanno aderito anche sindaci, rappresentanti dei commercianti e degli studenti. Chiedono a governo e parlamentari di intervenire con decreti d'urgenza e misure importanti per aiutare un comparto in grande difficoltà a causa di gelate, xylella e frodi sui mercati.Siamo "arrabbiati e delusi perché dopo un mese di mobilitazione non c'è ancora un solo provvedimento a favore del settore, simbolo del made in Italy, ma solo buone intenzioni che non si traducono in fatti concreti" lamentano i manifestanti attraverso il portavoce dei gilet arancioni, Onofrio Spagnoletti Zeuli.In piazza rami di ulivo e cartelli con scritto "Non siamo agricoltori di serie B" e "Di Maio incontra i gilet gialli francesi e gli olivicoltori quando"?.Molti gli agricoltori pugliesi che devono difendere la produzione di un settore che nella sola Regione conta oltre 350mila imprese e rappresenta quasi il 14% del totale delle aziende agricole italiane, per un valore della produzione che si aggira intorno ai 4 miliardi di euro l'anno.La manifestazione è stata pensata proprio per il giorno di San Valentino, spiegano gli olivicoltori, "per ribadire l'amore per la terra e sarà l'ultima chiamata per la politica".