Giocattoli pericolosi: a Milano maxi sequestro di 400mila pezzi

Milano, (askanews) - Ci sono puntatori laser, fionde luminose, renne a batteria con Babbo Natale, tra i 400mila giocattoli contraffatti che la polizia locale di Milano ha sequestrato in un magazzino in zona Stephenson. Giochi che potrebbero rivelarsi molto pericolosi nelle mani di un bambino: nella maggior parte dei casi il vano delle batterie non ha una chiusura di sicurezza, le pile stesse si possono danneggiare con facilità. Basta poi un po' di forza e una Peppa Pig luminosa si rompe in parti anche molto piccole.Si tratta del più grosso sequestro di giochi contraffatti a Milano, per un valore di mercato stimato in circa un milione e mezzo di euro. In nessun caso i prodotto sono risultati conformi al Codice del Consumo. In particolare la sofisticazione ha spinto i produttori, nella quasi totalità cinesi, a stampare sulle confezioni il marchio CE, China Export, facilmente confondibile con la marcatura di conformità europea. Alcuni dei giochi sequestrati sono già inseriti nel sistema di allerta Rapex, attivo a livello comunitario su tutti i prodotti che presentano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.Per il titolare dell'attività commerciale, un cittadino cinese, è scattata la denuncia a piede libero per contraffazione, ricettazione oltre che per aver posto in vendita prodotti pericolosi in violazione del Codice del consumo.