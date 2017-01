Giorno memoria: a Palermo una mostra per non dimenticare

Palermo (askanews) - Nel Giorno della Memoria è stata allestita a Palermo nelle sale di Palazzo delle Aquile la mostra fotografica "Immagini dai lager - Per non dimenticare". Una serie di scatti del cronista palermitano e vice-presidente nazionale dell'Unione Cronisti Leone Zingales che ripercorrono una delle pagine più buie della storia dell'umanità."E' un giorno che, soprattutto le giovani generazioni devono tenere a mente, perchè non vanno mai dimenticate tutte quelle persone che hanno perso la vita in modo così tragico".Tante studenti hanno affollato l'area espositiva, realizzata nell'atrio del palazzo sede del Municipio per conoscere più a fondo il dramma dell'Olocausto. Fondamentale la presenza dei giovani come spiega l'assessore all'istruzione del comune Barbara Evola"Noi oggi ripercorriamo alcune delle pagine più tristi della nostra storia, sicuramente tra qualche anno a queste si sostituiranno quelle del Mediterraneo, dei barconi, di quelle nuove stragi che si stanno perpetrando e per questo occorre lavorare con i ragazzi perchè la memoria attiva consenta di costruire percorsi di affermazione del diritto degli uomini e delle donne".L'esposizione resterà aperta fino al 30 gennaio, comprende una serie di pannelli con le maxi-fotografie scattate nei campi di concentramento di Dachau e Auschwitz, ed altri che illustrano l'orrore della Shoah.