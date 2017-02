Gli appelli-video dei vip contro bullismo per Telefono azzurro

Roma, (askanews) - Il 7 febbraio l'Italia si ferma per riflettere su bullismo e cyberbullismo in occasione della prima giornata dedicata a un emergenza sociale dilagante. Nel video un collage conclusivo della Campagna Social #NonStiamoZitti contro il bullismo, che ha visto il coinvolgimento di molti vip, tra cui Francesco Totti, Arisa, Dolcenera, Enrico Lucci delle Iene, il conduttore Alvin, Amadeus, Alex Zanardi, Elisabetta Gregoraci, Alvaro Soler, tra i tanti.In riferimento alla sola parte emersa del fenomeno Telefono Azzurro fa sapere di avere gestito nel 2016 una media di un caso al giorno tramite il team di operatori e psicologi operativi 24 ore su 24 alla linea d ascolto gratuita 1.96.96 e la chat su azzurro.itLe segnalazioni di episodi di bullismo e cyberbullismo riguardano il 10% delle richieste di aiuto rivolte a Telefono Azzurro e provengono per la maggior parte dal Nord (il 46%), il 31% dal sud e isole, dal centro il 23. Addirittura Il 35% degli studenti dichiara di essere stato oggetto di bullismo psicologico a scuola.Su azzurro.it il booklet "A prova di bullo": la Guida per i genitori per informarsi e agire al meglio. Anche la sua manifestazione 2.0, il cyber bullismo, è altrettanto impietosa, come rivelano i risultati di un indagine Doxa condotta dall Associazione, secondo cui ben il 48% degli intervistati ha paura di incontrare su internet persone che non sono chi dicono di essere; il 41% teme di essere contattato da estranei che chiedono numero di telefono e indirizzo o in generale informazioni personali; il 41% teme di ricevere richieste sessuali da adulti o di essere molestati nelle app di gioco (36%). Il web in generale non viene percepito come un posto sicuro, ma terreno fertile di hate speech (ogni discorso che incita la violenza o azioni mirate ad umentare il pregiudizio contro categorie di persone) e contenuti offensivi, soprattutto che riguardavano l orientamento sessuale (23%), la razza (20%) e le caratteristiche fisiche (16%).