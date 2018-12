Gli italiani e il debito, come uscire dalla trappola senza tabù

Milano (askanews) - Gli italiani sono sempre più indebitati: colpa dell'economia stagnante, degli stipendi che non aumentano e del ritorno dell'inflazione. Lo dice una ricerca realizzata da Ipsos e commissionata da Kruk, multinazionale polacca leader in Europa centrale nella gestione dei crediti che introduce nel nostro Paese un nuovo approccio per facilitare il risanamento del debito delle famiglie.Ma come e perchè si indebitano gli italiani? L'84% si serve di finanziamenti per comprare beni, e in particolare in 3 ambiti: per il mutuo della casa, per far fronte ad imprevisti, dal problema di salute a un divorzio, e per l'auto. E se non si riescono temporaneamente a pagare le rate? Difficile vedere positivo: 1 su 2 pensa che la situazione rimarrà immutata, mentre 1 su 8 pensa che peggiorerà. Tomasz Kurr, direttore Generale Kruk Italia. "Abbiamo realizzato questa ricerca con Ipsos, come facciamo sempre quando entriamo in un nuovo mercato, per adattare i nostri metodi ai nostri clienti. Quando parliamo di clienti noi intendiamo i debitori perché è così che li trattiamo da Kruk, permettendo loro di avere rate accessibili per aiutarli a ripagare il debito", ha spiegato. Kurr ha aggiunto che il debito è troppo spesso considerato a torto "una cosa di cui vergognarsi e un tabù in Italia" specificando che l'obiettivo di Kruk, in Italia dal 2015, è "avere un approccio vicino alle persone", che tenga conto "della loro dignità" perché "le persone che hanno problemi vanno rispettate".D'altronde il fattore psicologico non va sottovalutato, anzi l'approccio positivo diventa fondamentale per uscire dalla trappola del debito, come spiega lo psicologo Luca Mazzucchelli."Dal punto di vista psicologico per iniziare a uscire dalla spirale dei debiti è importante prendersi la responsabilità almeno parziale di quello che ci è successo, se noi pensiamo che il debito dipenda anche da noi ci attiviamo più facilmente per poterlo sanare". "Una indicazione provata dalla ricerca scientifica è quella di partire a sdebitarci da piccole somme di denaro che possiamo restituire perché se partiamo da grandi somme ci sembra molto più difficile da raggiungere come obiettivo".Motivazione e gratificazione fondamentali per risolvere a piccoli passi grandi problemi.