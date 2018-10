Google festeggia Halloween con un doodle per giocare multiplayer

Milano (askanews) - Google festeggia Halloween con un doodle interattivo che per la prima volta è un gioco in multiplayer basato su Google Cloud a cui si può giocare con gli amici o con sconosciuti da tutto il mondo.Divisi in due squadre di fantasmi, bisogna attraversare ambienti dalle atmosfere horror per recuperare più fuochi fatui possibile, evitando che i nemici li rubino tagliando la coda di fiammelle.Una volta cliccato sul doodle compare un link che può essere inviato agli amici per giocare con loro e poi a fine partita è possibile condividere i risultati sui social network. Oltre alla versione desktop, in cui ci si muove con le frecce della tastiera, esiste anche la versione per smartphone.