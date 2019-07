Grandinata record a Pescara, 30 feriti e strade allagate

Pescara, 10 lug. (askanews) - Trenta persone ferite, decine di alberi caduti, centinaia di macchine danneggiate, allagamenti ovunque: è il primo bilancio del violento nubifragio che si è abbattuto a Pescara, dove sono caduti chicchi di grandine grossi come arance. I feriti, tra cui una donna incinta, hanno riportato contusioni, principalmente al capo.Ovunque si registrano allagamenti. Strade ridotte a fiumi in più punti del capoluogo, con prevedibili disagi alla viabilità.Tantissime le richieste di intervento, che hanno mandato in tilt i centralini dei Vigili del Fuoco e della Polizia Municipale.In tanti sono stati sorpresi dalla violentissima grandinata seguita al nubifragio, che ha danneggiato tetti ed ha addirittura "bucato" un tavolino di plastica.