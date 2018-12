Grillo: politica non sa dove sta andando, aspettiamo Godot

Milano, 6 dic. (askanews) - La politica sta aspettando Godot. Lo dice in un video pubblicato sul suo blog Beppe Grillo. Con indosso una maschera di ferro, il comico si lancia in un ragionamento sullo sviluppo tecnologico e scientifico e sul rapporto uomo-macchina, che poi all'improvviso sul finale vira sulla politica. Visto che al governo attualmente c'è un esecutivo a firma anche 5Stelle, molti si sono chiesti se si tratta di un messaggio rivolto ai suoi. Questa la parte finale del video."Noi arriveremo a non capire più chi siamo, dove siamo e cosa facciamo. È esattamente quello che sento io oggi della politica italiana: non sappiamo dove andiamo, cosa facciamo e che cosa stiamo pensando, aspettiamo questo Godot che non arriverà mai, ma arriverà una macchina che avrà prodotto Godot che un giorno arriverà e si farà conoscere. Non ho capito cosa ho detto ma è lo stesso".