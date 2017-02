Harrison Ford sbaglia l'atterraggio, rilasciato il filmato

Santa Ana (askanews) - È stato diffuso il video dell'atterraggio sbagliato di Harrison Ford al John Wayne Airport nell'Orange County, in California. Il 13 febbraio, ai comandi di un piccolo monomotore Husky, l'attore 74enne è atterrato su una via di rullaggio anziché sulla pista, passando piuttosto vicino a un Boeing 737 dell'American Airlines che era in posizione d'attesa, poi decollato senza problemi.Sorvolandolo pare che Ford abbia detto ai controllori: "Ma quell'aereo di linea deve stare sotto di me"? Sull'accaduto è stata aperta un'indagine della Faa (Federal Aviation Administration). L'eroe di Star Wars e Indiana Jones rischia una sanzione che va dalla semplice multa alla sospensione della licenza di volo.