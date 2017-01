Hotel Rigopiano spazzato via dalla slavina: morti e dispersi

Roma, (askanews) - Le speranze di ritrovare sopravvissuti all'interno dell'hotel di Rigopiano, travolto da una valanga di neve che ha forse avuto origine dallo smottamento sismico, si affievoliscono di ora in ora. Ma il soccorso alpino, gli uomini della Guardia di Finanza e i Vigili del Fuoco continuano a scavare senza sosta. Un lavoro ininterrotto, nonostante le avverse condizioni meteo, con neve altissima che ha interamente ricoperto l'albergo nel pescarese.Al momento le vittime accertate, secondo quanto riferito dalla Protezione Civile, sono almeno due. Ma nell'hotel c'erano circa 30 persone e si teme per il loro destino.I soccorritori sono al lavoro. Ma non si avverte alcun segnale di persone in vita. Il portavoce dei Vigili del Fuoco, Luca Cari.La zona è ancora isolata e gli aiuti arrivano dal cielo. Un elicottero della polizia fa la spola tra Pescara e l'area dove sorge l'hotel di Rigopiano per consegnare i viveri per i soccorritori.