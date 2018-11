I funerali di Casteldaccia, la cugina: "Non sapevano del rischio"

Palermo, (askanews) - Centinaia di persone si sono radunate nella Cattedrale di Palermo per partecipare ai funerali delle nove persone morte a Casteldaccia, tra cui due bimbi di uno e tre anni. Bare e palloncini bianchi e tanta commozione."Lui dice, perché non me l'hanno detto? Lui ha affittato tranquillamente questa villetta, ma non sapeva il rischio a cui sottoponeva la sua famiglia, altrimenti non l'avrebbe mai fatto. Avrebbe voluto essere messo al corrente, avere la scelta, se tenere questa villetta o meno, non gli è stato detto che era a rischio", ha affermato Marinella Arena, parente di Giuseppe Giordano, l'unico sopravvissuto di due famiglie travolte dalla piena del fiume mentre soggiornavano in una villetta abusiva.