I gilet gialli arrivano a Sanremo: "Da noi messaggio di pace"

Sanremo, 8 feb. (askanews) - A Sanremo sono arrivati alcuni rappresentati dei "gilet gialli" a bordo di una macchina con la bandiera francese e in sella a diverse motociclette.Un blitz per dire ai cittadini italiani che Di Maio non ha incontrato i veri gilet gialli: "Non ci sono 'veri gilet gialli', non ci sono leader, siamo qui in Italia per incontrare cittadini italiani che ritengono che la nostra lotta sia giusta in Francia", ha spiegato ai microfoni uno dei loro esponenti e leader de facto, Maxime Nicolle.