I My Little Pony in tour, in autunno arriva il film

Milano (askanews) - Si conclude il Tour dell'Amicizia, che ha portato uno dei giocattoli più collezionato al mondo in giro per l'Italia.I My Little Pony, nati nel 1983, hanno festeggiato il debutto sul grande schermo, un film a loro dedicato è previsto in autunno, con un evento itinerante. Un tour dell'amicizia partito a febbraio e arrivato all'ultima tappa a Roma nel weekend della festa della mamma.Le piccole fan che partecipano, secondo un sondaggio diffuso da Hasbro sono conosciuti dal 96% delle bimbe tra i 3 e i 5 anni, possono acconciarsi i capelli con ciocche colorate, truccarsi, vestirsi e poi essere portaagoniste di una minisfilata.