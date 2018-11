I penalisti il 23 novembre a Roma per difendere la Costituzione

Roma, 15 nov. (askanews) - Gli avvocati penalisti lanciano un grido di allarme per dire "no" alla controriforma della giustizia penale proposta dal governo e dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e per affermare e difendere l'idea liberale e costituzionale della giustizia penale.I penalisti si asterranno dal lavoro dal 20 al 23 novembre prossimi e chiamano a raccolta la società civile per una grande manifestazione nazionale a Roma, il 23 novembre al Teatro Manzoni, per difendere la Costituzione.L'avvocato Giandomenico Caiazza presidente dell'Unione delle Camere Penali: "Si vuole manomettere il processo penale andando a toccare e sovvertire principi fondamentali di rango costituzionale che lo sostengono. Il diritto di difesa è considerato sempre più un intralcio sulla strada della giustizia. Il processo è considerato un luogo popolato di colpevoli che devono solo attendere di essere condannati e lo possono fare senza limiti di tempo con l'abolizione della prescrizione e c'è molto altro in cantiere. Dobbiamo assumerci la responsabilità di dare un segnale di grande forza. Dobbiamo venire a Roma, dobbiamo riempire il teatro Manzoni, dobbiamo essere in tanti. Sono molti anni che non ci vediamo in un teatro di 450 posti è venuto il momento di dare una grande prova di forza, vi aspetto tutti.