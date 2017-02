I Vigili del fuoco recuperano l'elicottero atterrato in emergenza

Torino (askanews) - Si è conclusa con successo la rocambolesca operazione di recupero dell'elicottero Ab412 "Drago 66" dei Vigili del fuoco di Torino che, giovedì 9 febbraio 2017, era stato costretto a un atterraggio d'emergenza su una stradina sul crinale del monte Corno, sopra Cafasse, in provincia di Torino.Le squadre di soccorso hanno smontato le pale del rotore dell'Ab412 che poi è stato agganciato e sollevato con un cavo d'acciaio da un elicottero più grande dell'ex Corpo forestale, un Erickson S-64 SkyCrane, la cosiddetta "gru volante", che lo ha trasportato in volo fino a una vicina elisuperficie gestita dalla compagnia di elisoccorso Airgreen.I piloti del "Drago 66", di rientro da un volo di soccorso, si erano trovati in difficoltà per la scarsa visibilità a causa della nebbia. A quel punto il comandante ha deciso di effettuare un atterraggio d'emergenza, sbarcando prima tutti i membri dell'equipaggio, compreso il copilota, con il verricello rimanendo in volo stazionario per circa 20 minuti. Una volta a terra, gli aerosoccorritori hanno tagliato gli alberi per facilitare la discesa millimetrica del mezzo, rimasto poi bloccato in bilico sul dirupo. Le operazioni di recupero hanno richiesto diversi giorni anche per le pessime condizioni meteo, ma l'emergenza si è conclusa felicemente senza alcun ferito e con il totale recupero dell'elicottero coinvolto.