Ichnusa riscopre l'anima green dei sardi col vuoto a buon rendere

Milano, 20 dic. (askanews) - I sardi sono campioni nazionali nel consumo di birra: ogni anno ne bevono 60 litri contro i 30 dei loro connazionali. Ora la passione per la birra rivela anche l'anima green di questa regione: grazie all'iniziativa Ichnusa "Vuoto a Buon Rendere", la bottiglia dal tappo verde, destinata a essere riutilizzata dopo il consumo, è stato il formato più utilizzato sull'isola, nel canale ho.re.ca.: nell'ultimo anno e mezzo, infatti, 7 bottiglie su 10 delle Ichnusa stappate in ristoranti, bar e pizzerie sono state vuoto a rendere. In questo video il racconto dell'iniziativa a supporto dell'economia circolare.