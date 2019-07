Il biglietto Atm a due euro, milanesi divisi sul rincaro

Milano, 15 lug. (askanews) - Milanesi divisi sul rincaro del biglietto dell'Atm, il trasporto pubblico locale, che proprio oggi è passato da 1,50 a due euro. In molti lo ritengono un male necessario per garantire un buon servizio, che mette d'accordo un po' tutti. "Io non ho la macchina e vivo a Milano perfettamente coi mezzi pubblici.Le ragioni che ha dato il sindaco sono chiare. Milano ha bisogno di una rete di trasporto più potente. Io sono d'accordo", ha detto una donna. "Non va bene, tutto il mio stipendio finirà nei biglietti", ribatte una ragazza. "E' più che giusto perché bisogna tener conto dei costi. Poi ci sono tante tante nuove agevolazioni", ha aggiunto un uomo.Sì, perché il rincaro del singolo biglietto è accommpagnato da tante novità. Tra queste l'abbonamento gratuito per gli under 14 e la possibilità di timbrare diversi viggi in metropolitana. Ma secondo questo edicolante qualcosa manca. "Un biglietto di mezz'ora: tanta gente si lamenta del fatto che pagare due euro per piccole tratte è eccessivo".