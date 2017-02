Il coro dei tassisti a Palazzo Chigi: "C'avete rotto er c..."

Roma, (askanews) - Momenti di tensione oggi a Roma davanti a Palazzo Chigi: decine di tassisti si sono radunati davanti alla sede del governo, occupando anche il tratto adiacente di Via del Corso. La polizia in assetto antisommossa ha bloccato l'accesso verso i palazzi governativi. Numerose le esplosioni di petardi e i cori da stadio, come quello ripreso nelle immagini. Alla manifestazione dei tassisti contro i servizi di trasporto meno regolamentati come Uber e i noleggio con conducente si sono aggiunti gli ambulanti che protestano contro la direttiva Ue "Bolkestein" per il rinnovo delle licenze. Gli ambulanti hanno invaso numerose strade tra Via del Corso e Fontana di Trevi per poi dirigersi sotto la sede del PD a Largo del Nazareno.