Il maltempo non dà tregua, voragine in strada a Napoli

Milano, 13 nov. (askanews) - Il maltempo che ha messo in ginocchio Venezia e gran parte del centro-nord non concede tregua anche in altre parti d'Italia.A Napoli, nel bel mezzo della notte tra martedì 12 e mercoledì 13 novembre 2019, una grossa voragine s'è aperta all'improvviso in via Masoni, nella cosiddetta zona dei "Ponti Rossi", vicino al parco di Capodimonte, lungo la strada che collega la zona di Capodichino con il centro città.Oltre trenta famiglie, tra cui diverse persone anziane anche con problemi di deambulazione, sono state sgomberate; uno scenario definito "raccapricciante" dagli stessi abitanti della zona.I tecnici sono ora al lavoro per risalire alle cause del crollo. Intanto gli sfollati invocano la presenza del sindaco Luigi de Magistris e chiedono rassicurazioni sul futuro.