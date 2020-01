Il messaggio di Mattarella conquista gli italiani su social e tv

Milano, 2 gen. (askanews) - Il messaggio di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conquistato gli italiani su social e tv dove è stato seguito da 10 milioni di persone. Fra i temi affrontati nel suo discorso i giovani e l'ambiente, la democrazia e i valori condivisi, come emerge in questo passaggio chiave."È una virtù da coltivare insieme, quella del civismo, del rispetto delle esigenze degli altri, del rispetto della cosa pubblica.Argina aggressività, prepotenze, meschinità, lacerazioni delle regole della convivenza.Una associazione di disabili mi ha donato per Natale una sedia. Molto semplice ma che conserverò con cura perché reca questa scritta: "Quando perdiamo il diritto di essere differenti, perdiamo il privilegio di essere liberi.Esprime appieno il vero senso della convivenza".Questa la sedia a cui fa riferimento il presidente, donata dalla locanda sociale Centimentro zero di Pagliare, provincia di Ascoli Piceno, in cui lavorano ragazzi con diversi tipi di disabilità.