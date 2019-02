Il Papa apre il vertice sugli abusi: ora misure concrete

Città del Vaticano, 21 feb. (askanews) - Papa Francesco ha aperto lo storico vertice in Vaticano dedicato alla tutela delle vittime di abusi sessuali. Un incontro a cui partecipano 190 persone, fra cui i presidenti delle conferenze episcopali arrivati da tutto il mondo e una delegazione di vittime.I fedeli si attendono "non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre", ha detto nel discorso di apertura trasmesso in diretta da Tv2000."Grava sul nostro incontro il peso della responsabilità pastorale ed ecclesiale che ci obbliga a discutere insieme, in maniera sinodale, sincera e approfondita su come affrontare questo male che affligge la Chiesa e l umanità", ha detto Jorge Mario Bergoglio nel breve indirizzo di apertura. "Il santo Popolo di Dio ci guarda e attende da noi non semplici e scontate condanne, ma misure concrete ed efficaci da predisporre: ci vuole concretezza", ha sottolineato il Pontefice argentino. "Iniziamo, dunque, il nostro percorso armati della fede e dello spirito di massima parresia, di coraggio e concretezza".