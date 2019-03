Il Papa: chi si prende cura dei bambini sta dalla parte di Dio

Roma, 2 mar. (askanews) - "Cari amici dell'ospedale pediatrico di Bangui, con gioia saluto tutti voi nell'occasione della festosa inaugurazione della nuova struttura sanitaria dedicata proprio ai bambini della Repubblica Centrafricana. Questa sede nasce con il sostegno dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù, impegnato fin dalla primavera 2016 nella formazione del personale medico e non solo. Mi auguro che possa diventare un centro di eccellenza, dove i bambini possano trovare risposta e sollievo alle loro sofferenze con tenerezza e amore.Così Papa Francesco in un videomessaggio in occasione dell'inaugurazione a Bangui, in Centrafrica, del nuovo centro sanitario dell'Ospedale Bambino Gesù, alla presenza, tra gli altri dell'elemosiniere pontificio, il cardinale Konrad Krajewski, del presidente del Bambino Gesù, Mariella Enoc, del Nunzio Apostolico della Repubblica Centrafricana, monsignor Santiago De Wit Guzm n, del presidente della Repubblica Centrafricana, Faustin-Archange Touadéra.Dopo due anni di lavori è stato tagliato il nastro della struttura ristrutturata e ampliata con il sostegno dell'ospedale romano secondo il desiderio di Papa Francesco che l'aveva visitata in occasione dell apertura della Porta Santa del Giubileo della Misericordia nel 2015. Il nuovo Centro sanitario, specializzato nella terapia per i bambini malnutriti, è stato sotenuto anche da varie iniziative di solidarietà e di raccolta fondi."Chi si prende cura dei piccoli sta dalla parte di Dio - ha aggiunto il Pontefice - non dimenticate: chi si prende cura dei piccoli sta dalla parte di Dio e vince la cultura dello scarto! Possa questo nuovo Ospedale diventare modello e punto di riferimento per tutto il Paese. Ricordate: nell ammalato c è Cristo e nell amore di chi si china sulle sue ferite c è la via per incontrarlo!".