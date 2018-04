Il Papa: "Profondamente toccato dalla morte del piccolo Alfie"

Roma, (askanews) - "Sono profondamente toccato dalla morte del piccolo Alfie. Oggi prego specialmente per i suoi genitori, mentre Dio Padre lo accoglie nel suo tenero abbraccio". Così sul suo profilo Twitter Papa Francesco ha voluto ricordare Alfie Evans, il bambino inglese di 23 mesi, affetto da una grave patologianeurodegenerativa incurabile, morto nella notte a Liverpool, dove era ricoverato all'ospedale Alder Hey.Già stamattina il pontefice, in un discorso pronunciato davanti ai partecipanti alla IV Conferenza internazionale sulla Medicina Rigenerativa promossa dal Pontificio Consiglio dellaCultura, aveva pronunciato parole che avevano fatto pensare al caso di Alfie: "Di fronte al problema della sofferenza umana è necessario saper creare sinergie tra persone e istituzioni, anche superando i pregiudizi, per coltivare la sollecitudine e lo sforzo di tutti in favore della persona malata".Ad aprile il padre di Alfie Tom Evans aveva incontrato a Roma papa Francesco, chiedendo di "salvare la vita" di suo figlio: il Bambino Gesù aveva dato la propria disponibilità al ricovero, ma i medici dell Alder Hey avevano negato l autorizzazione al trasferimento del piccolo e avevano staccato la ventilazione assistita proprio nella giornata in cui il Ministero dell Interno aveva concesso ad Alfie la cittadinanza italiana per facilitare l eventuale arrivo del bambino.Nello scorso febbraio i medici avevano concluso che i danni cerebrali del bambino erano ormai irreversibili e sarebbe quindi stato inutile proseguire le cure, che avrebbero solo potuto protrarre le sue sofferenze: i genitori, Tom e Kate, aveano presentato un primo ricorso all Alta Corte britannica che aveva dato ragione all ospedale, sentenza poi confermata anche dalla Corte d Appello.