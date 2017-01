Il Parco della Madonnetta, tra i più grandi di Roma, sta morendo

Roma, (askanews) - Il Parco della Madonnetta, uno dei Punti Verdi Qualità (PVQ) del comune di Roma, è uno dei più grandi della capitale e punto di riferimento per i residenti del X Municipio. Da tempo il centro sportivo al suo interno, da cui dipende la sua esistenza, è chiuso e preda di ladri e vandali, e così il parco sta lentamente morendo. Spiega ad askanews Andrea Ciabocco, concessionario della struttura: "Il Parco della Madonnetta è uno 75 Punti Verdi Qualità del comune. Nel 1995 con la giunta Rutelli ci fu un bando per la costruzione di parchi con all'interno delle strutture che dovevano garantirne la sostenibilità economica. La Madonnetta è il quarto parco di Roma, con i suoi 21 ettari, 17 dei quali a fruizione pubblica per la cittadinanza".Il centro sportivo è entrato in crisi dopo i mondiali di nuoto del 2009, e i problemi ora sono essenzialmente di natura finanziaria: "Il parco si sosteneva con le varie attività che si svolgevano qui dentro, quella principale il centro sportivo. Noi siamo una concessione di lavori pubblici, quindi non siamo solo dei gestori: noi abbiamo ideato, costruito e gestito questo posto e ancora lo gestiamo. Il comune è il nostro committente, e il comune aveva un solo dovere, che era quello di mantenere il patto che noi avevamo stipulato con lui, ossia quello di mantenerci il nostro bacino di utenza. Perché il bacino di utenza, cambiando, è andato a intaccare le nostre entrate a livello economico, mettendoci in difficoltà nel pagamento delle rate del mutuo (contratto per la costruzione del parco). Con i mondiali di nuoto del 2009 si è aggravata la nostra situazione, già traballante, poiché sono stati ampliati impianti sportivi già presenti, a danno del nostro bacino di utenza, che è crollato, e di conseguenza non siamo più riusciti a pagare il mutuo".Per salvare il parco, nel settembre 2015, è stata presentata in Campidoglio una delibera di iniziativa popolare, firmata da 12.000 cittadini, che non ha avuto alcun esito; ma per uscire da questa situazione ci sarebbe anche un altro percorso: "Qui il problema è finanziario, bisogna trovare la maniera per allungare le garanzie con la banca per allungare il nostro mutuo che era da 15 anni e portarlo a 30-40 anni, per rendere la rata da pagare accessibile".