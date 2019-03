Il più grande labirinto di neve al mondo è in Canada

Milano, 6 mar. (askanews) - Un labirinto di quasi 3mila metri quadrati, alto 1.80 ec costruito in un mese. Sono i numeri da record di questo dedalo bianco realizzato da una coppia di agricoltori di un piccolo villaggio del Canada, Saint-Adolphe, nella provincia di Manitoba. Per il Guinness World Record è il labirinto di neve più grande del mondo."Abbiamo fatto noi la neve. Ci abbiamo messo due o tre settimane, quando ne abbiamo avuta abbastanza abbiamo cominciato il processo di costruzione", racconta Clint Masse, uno dei due agricoltori che ha avuto l'idea e che ha disegnato di suo pugno il labirinto.Un lavoro costato 38mila euro che ora sta attirando molti turisti, nonostante in questa zona le temperature arrivino regolarmente oltre i 30 gradi sotto zero.