Il Ponte Morandi non c'è più, demolito con l'esplosivo

Roma, 28 giu. (askanews) - A Genova è stato abbattuto con l'esplosivo poco dopo le 9.30 il troncone est di Ponte Morandi. Per demolire le pile 10 e 11 del viadotto autostradale è stata utilizzata una tonnellata di esplosivo.L'implosione della struttura è stata leggermente ritardata rispetto all'orario previsto, le 9 esatte, perché alcuni residenti da evacuare non avevano ancora lasciato la propria abitazione.All'evento hanno assistito, oltre al sindaco e commissario per ricostruzione, Marco Bucci ed al governatore della Liguria e commissario per l'emergenza, Giovanni Toti, i vicepremier Matteo Salvini e Luigi di Maio ed il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta.