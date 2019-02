Il rientro di Micalizzi in Italia, fotoreporter ferito in Siria

Milano, 19 feb. (askanews) - In queste immagini il rientro in Italia di Gabriele Micalizzi, il fotoreporter ferito in Siria. "Soddisfatti di aver contribuito all'abbraccio tra il fotoreporter Gabriele Micalizzi ed i suoi familiari. Bentornato a casa", ha scritto l'account ufficiale dell'aeronautica militare su Facebook, che ha pubblicato il video dell'arrivo del fotgorafo.Micalizzi è stato ricoverato all'ospedale San Raffaele dove è in cura per le ferite provocate dalle schegge di un razzo esploso mentre documentava gli scontri fra Isis e forze curde nella Siria orientale. Oltre all'amputazione di alcune falangfi, il fotografo è rimasto ferito all'occhio.