Il vento fa danni in Calabria: tir ribaltati e sos in mare

Cosenza, 25 feb. (askanews) - Un forte vento ha creato molti danni nelle regioni del Sud Italia e la Calabria è tra quelle più colpite. Su tutta la costa del Tirreno cosentino, si registrano molti disagi. A Scalea è stato sbloccato il transito dei mezzi pesanti in direzione Nord. Sul ponte della SS 18 a San Nicola Arcella (Cs) un furgone telonato si era ribaltato a causa del forte vento.Anche a Praia a Mare, sempre in provincia di Cosenza, il maltempo ha fatto molti danni, il forte vento ha completamente distrutto il palazzetto dello sport, una tensostruttura comunale utilizzata per diverse attività sportive e sociali.A causa delle condizioni di mare molto mosso e del forte vento, che ha raggiunto i 60 nodi, lungo le coste si sono verificate numerose emergenze in mare, che hanno richiesto l intervento della Guardia Costiera.Soccorsa un imbarcazione a vela di bandiera olandese con motore in avaria e timone bloccato a circa 17 miglia al largo di Crotone. Salvata l'unica persona a bordo, nonostante il mare molto agitato.Dopo giorni di maltempo, che hanno creato forti ritardi anche sulla rete ferroviaia, la situazione meteo è in miglioramento.