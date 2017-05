Il video del pestaggio omofobo di Corvetto a Milano, 8 arrestati

Milano (askanews) - Circondati da un gruppo di 8 ragazzi tra i 15 e i 19 anni, che prima li insultano e poi li aggrediscono a calci e pugni perchè gay: le immagini delle telecamere di sicurezza, diffuse dai carabinieri del comando provinciale di Milano, mostrano il pestaggio di due ragazzi di 20 e 25 anni avvenuto la notte del 22 gennaio scorso in via Montemartini, nella zona di Corvetto. Gli aggressori sono stati arrestati: si tratta di due giovani di 15 anni, quattro di 17 e due di 19, ritenuti responsabili a vario titolo di lesioni personali gravissime e rapina.Nel video si vedono i momenti del pestaggio: il gruppo circonda le vittime e infierisce su di loro sul marciapiede, sotto gli occhi di alcuni passanti, poi gli aggressori si allontanano di corsa prima dell'arrivo dei carabinieri. I due aggrediti hanno riportato lesioni guaribili in 30 e 40 giorni, il più giovane era stato anche derubato di smartphone e portafogli.